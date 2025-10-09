Timor-Leste goleado pelas Filipinas na estreia de José Pedro

Em Darwin, na Austrália, casa emprestada dos timorenses, Bjorn Kristensen, nascido na Noruega, foi a grande figura do encontro, ao conseguir um ‘poker’ para os filipinos, com golos aos 15, 31, 49 e 56 minutos.



O capitão de Timor-Leste, Freitas Cali, ainda reduziu, aos 47 minutos, mas não impediu a segunda derrota em três jogos para a equipa agora treinada por Zé Pedro, que foi apresentado como selecionador no final de agosto.



Timor-Leste ocupa o terceiro lugar do Grupo A, com três pontos, menos quatro do que as Filipinas e um do que o Tajiquistão, que joga ainda hoje com as Maldivas, que ainda não somaram qualquer ponto.



Na próxima jornada, em 14 de outubro, Timor-Leste visita as Filipinas, recebendo, em 18 de novembro, novamente em Darwin, o Tajiquistão, antes de fechar, em 31 de março de 2025, a qualificação, nas Maldivas.

