Timor-Leste segue para a terceira ronda da qualificação para a Taça da Ásia

Em Ulaanbaatar, no duelo de segunda mão da segunda ronda, Daginaa, aos oito minutos, e Amara-a, aos 54, fizeram os golos da Mongólia, mas mesmo assim Timor seguiu em frente devido à goleada imposta no primeiro duelo (4-3 nos dois jogos).



Timor-Leste junta-se assim às restantes 23 equipas que vão estar na terceira ronda, com apenas seis a poderem garantir um lugar na próxima Taça da Ásia.



O sorteio de terceira ronda será em dezembro e os jogos terão início em março do próximo ano.