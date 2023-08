Timothy Castagne reforça Fulham de Marco Silva

O internacional belga, de 27 anos, chega ao Fulham por uma verba não divulgada pelo clube, após quatro temporadas no Leicester, que, na última temporada, desceu ao segundo escalão.", disse Castagne, citado pelo site do Fulham.Formado no Genk, Castagne estreou-se na equipa principal dos belgas em 2014/15, mudando-se depois para os italianos do Atalanta em 2017/18, antes da transferência para o Leicester em 2020/21.Após três jornadas, o Fulham, no qual joga o português João Palhinha, é 12.º classificado, com quatro pontos.