Tite rejeita regresso ao Corinthians para cuidar da saúde mental e física

Tite, que esteve à frente do Corinthians em 2004 e 2005 e depois entre 2010 e 2016, foi o escolhido para render o argentino Ramón Díaz, despedido do cargo na semana, mas acabou por rejeitar o convite.



“Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, enquanto ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso torna-me mais forte. Sou apaixonado pelo que faço, mas, após falar com a minha família, decidi que era melhor interromper a carreira para cuidar de mim, da minha saúde mental e física”, explicou o antigo selecionador brasileiro.



A decisão de Tite foi divulgado num comunicado publicado na página do seu filho na rede social Instagram, em que o treinador acrescentou que vai mesmo fazer uma pausa na carreira durante “tempo indeterminado”.



O treinador, uma vez vencedor da Taça Libertadores e duas vezes campeão do Brasileirão, está sem trabalhar desde o final de 2024 quando abandonou o Flamengo. Antes disso, passou seis anos, entre 2016 e 2022, na seleção brasileira.