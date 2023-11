Titulares Toby Alderweireld e Jean Butez desfalcam Antuérpia no Dragão

“O Toby Alderweireld é o nosso capitão e um jogador muitíssimo importante. Esteve com problemas em alguns jogos, mas falámos pessoalmente. Ele conhece muito bem o corpo dele e eu disse-lhe que não era sensato que continuasse assim. Fizemos algumas coisas arriscadas para a sua idade, mas, agora, não quero forçar ou fazer com que o percamos durante um período mais longo. Quanto ao Jean Butez, a mulher dele está grávida e em vias de dar à luz. Poderá ser de hoje para amanhã [terça-feira] e, sendo uma situação de stress, não quisemos arriscar”, frisou o técnico neerlandês, em conferência de imprensa.



Apesar da indisponibilidade do defesa central Toby Alderweireld e do guarda-redes Jean Butez, que se junta à lesão do médio Mandela Keita, Mark van Bommel recusa “deitar a toalha ao chão” e tenta os primeiros pontos na ‘Champions’ do Antuérpia, que, na época passada, voltou a ser campeão belga 66 anos depois e atingiu uma inédita ‘dobradinha’.



“Três derrotas são um momento de aprendizagem. Com duas derrotas seguidas, começa a ser difícil motivar os atletas e dizer-lhes que estamos a crescer bem. Não é uma coisa linear. Os adversários também se adaptam ao nosso jogo e vão fazer outras coisas para vencer. Temos de responder e vamos continuar em busca do nível mais alto”, afiançou.



FC Porto e Antuérpia defrontam-se na principal prova europeia de clubes, duas semanas depois de os vice-campeões nacionais terem beneficiado de um ‘hat-trick’ do avançado brasileiro Evanilson no segundo tempo para triunfarem com reviravolta na Bélgica (4-1).



“Jogámos bem durante a primeira parte, mas, na segunda, o FC Porto dominou e marcou logo aos 40 segundos... Se virmos esses golos que sofremos, podemos dizer que foram jogadas de alto nível. Não quero dizer com isto que não podemos bater o FC Porto, mas perder por 4-1 com eles foi uma forma de aprendermos”, reconheceu Mark van Bommel.



O antigo médio internacional neerlandês, que conquistou a Liga dos Campeões pelo FC Barcelona em 2005/06, desvalorizou os efeitos da derrota sofrida pelos ‘azuis e brancos’ na receção ao Estoril Praia (0-1), então lanterna-vermelha da I Liga, para a 10.ª jornada.



“Aprendi naquele primeiro jogo que o FC Porto é uma equipa muito esperta, que joga há bastante tempo a um alto nível e que fica tranquila em situações adversas. O Pepe é um rochedo de experiência, não se deixa impressionar e sabe usar bem as suas qualidades. Não foi famoso o FC Porto ter perdido com o Estoril, mas estas coisas não são assim tão importantes e os atletas estão mais do que vacinados para lidar com as derrotas”, notou.



Ao lado de Mark van Bommel, o extremo Michel Balikwisha partilhou o empenho do atual sexto colocado da Liga belga, com 20 pontos, a 11 do líder isolado Union St. Gilloise, em manter a réstia de esperança numa qualificação para os oitavos de final da ‘Champions’.



“Sabemos que se, se todos jogarem bem, podemos dar boas impressões e fazer um bom resultado. Zero pontos? A culpa é nossa. Se conseguirmos dominar melhor a segunda parte contra o FC Porto, podemos dar uma boa resposta”, avaliou o jogador, de 22 anos.



Os ‘azuis e brancos’ medem forças com o Antuérpia na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, algumas horas depois do duelo entre Shakhtar Donetsk e FC Barcelona, em Hamburgo.



Vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, o FC Porto está no segundo lugar da ‘poule’, com seis pontos, contra nove dos espanhóis, que seguem na liderança isolada, enquanto os ucranianos ocupam a terceira posição, com três, e o Antuérpia é último, sem pontos.