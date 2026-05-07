Toluca na final da Champions da CONCACAF com `bis` de Paulinho





(Com Lusa)

Na partida da segunda mão das ‘meias’, após derrota na primeira mão por 2-1, o clube mexicano do internacional português começou a reviravolta pelos pés do brasileiro Helinho, de grande penalidade.Ainda antes do médio ex-FC Porto Stephan Eustáquio entrar em campo, o defesa central dos ‘diablos rojos’ Everaldo López deu a ‘cambalhota’ na eliminatória, antes de Paulinho sentenciar o resultado com um ‘bis’ mesmo ao cair do pano, aos 90+2 e 90+4, isolando-se na tabela dos melhores marcadores da prova, com oito tentos.De resto, com estes dois golos, o internacional luso atingiu os 33 em 2025/26, fixando o melhor registo da carreira numa só temporada.A final da Liga dos Campeões da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), marcada para dia 30 de maio, reserva um duelo mexicano entre Toluca e Tigres, que eliminaram os norte-americanos do Nashville.