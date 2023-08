Tomás Esteves deixa FC Porto e ingressa no Pisa

Com uma assistência nos 23 embates realizados pelos "nerazzurri", o defesa direito tinha regressado antecipadamente ao Olival em maio para recuperar de uma lesão sofrida no tendão do adutor da perna direita, mas nunca integrou os trabalhos de pré-temporada do conjunto orientado por Sérgio Conceição para 2023/24 e esteve à espera de colocação.Tomás Esteves, de 21 anos, ruma agora em definitivo ao Pisa, 11.º classificado da última edição da II Liga italiana, que é orientado pelo ex-jogador do Sporting Alberto Aquilani e oficializou na quarta-feira a contratação do médio internacional português Miguel Veloso.Formado no FC Porto, o lateral fez parte da geração que venceu a UEFA Youth League em 2018/19, mas apenas atuou três vezes pelo conjunto principal em 2019/20, época na qual foi campeão nacional, e passou a intercalar 27 desafios pela equipa B dos "dragões", da II Liga, com um empréstimo ao Reading (2020/21), então do segundo escalão inglês.Tomás Esteves estava vinculado até junho de 2024 e junta-se a Wilson Manafá, Rodrigo Conceição, Nanu, Diogo Leite, João Marcelo, Uribe e Fernando Andrade entre os nomes que abandonaram os vice-campeões nacionais nesta janela de transferências de verão.