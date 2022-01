Tomás Ribeiro transfere-se para os suíços do Grasshopper

Segundo o sítio oficial na Internet do Grasshopper, o futebolista, de 22 anos, que disputou esta temporada 21 partidas pelos azuis, assinou contrato válido para as próximas quatro épocas e meia.

“Com o Ribeiro, contratamos um defesa central jovem e dinâmico, que já tem bastante experiência numa equipa principal e estará muito confortável no nosso sistema de jogo. Estamos contentes por poder contar com ele no longo prazo”, disse o diretor técnico dos suíços, o nigeriano Seyi Olofinjana.