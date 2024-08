Toni Kroos eleito o melhor jogador alemão em 2023/24

Segundo informou a publicação alemã,”, disse Kroos, já vencedor do prémio em 2018, aludindo às vitórias na Liga dos Campeões e na Liga espanhola, pelo Real Madrid, e a chegada aos ‘quartos’ do Euro2024, com a anfitriã Alemanha.Kroos, de 34 anos, fez a parte final da sua formação no Bayern Munique, que representou de 2006/07 a 2013/14, com uma época de empréstimo ao Bayer Leverkusen pelo meio (2009/10), antes de rumar ao Real Madrid.No currículo, conta um título mundial de seleções, conquistado em 2014 ao serviço da Alemanha, que representou em 114 ocasiões (17 golos), e, entre outros troféus, seis edições da Liga dos Campeões, quatro títulos espanhóis e três alemães.