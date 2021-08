Tóquio2020. Brasil elimina México e garante terceira final seguida no futebol

O Brasil qualificou-se hoje pela terceira vez consecutiva para a final do torneio olímpico de futebol, ao vencer o México por 4-1, no desempate por grandes penalidades, após o ‘nulo’ no prolongamento da meia-final de Tóquio2020.