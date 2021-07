Tóquio2020: Brasil nos `quartos`, Espanha evita eliminação aos 90+3 e acaba a golear

A formação comandada por Luís de la Fuente esteve muito próxima de cair nos quartos de final, mas 'salvou' um empate em tempo de compensação e acabou a golear a Costa do Marfim por 5-2, no prolongamento, num encontro no qual os costa-marfinenses estiveram por duas vezes em vantagem, a primeira das quais através de Eric Bailly, 'anulada' por Dani Olmo ainda na primeira parte.



Quando Max Gradel fez o 2-1 para os africanos, aos 90+1 minutos, tudo apontava para a qualificação dos africanos, só que o recém-entrado Rafa Mir repôs a igualdade aos 90+3 e ainda consumou o 'hat trick' no prolongamento, já depois de Mikel Oyarzabal ter convertido um penálti para a 'roja' olímpica.



Nas meias-finais, a Espanha, medalha de ouro nos 'seus' Jogos, em Barcelona1992, vai enfrentar a concorrência do anfitrião Japão, que superou a Nova Zelândia no desempate por grandes penalidades, após o um 'nulo' (0-0) nos 120 minutos.



Em busca de repetir o 'ouro' olímpico conquistado há cinco anos, no Rio2016, o Brasil apurou-se para a próxima ronda, graças ao segundo golo de Matheus Cunha na competição, que assegurou o triunfo 'canarinho' por 1-0 sobre o Egito.



Para chegar à quinta final dos Jogos Olímpicos e terceira seguida, os brasileiros vão encontrar nas meias-finais o México, naquela que será uma reedição da decisão do torneio de Londres2012, que encerrou com um triunfo dos mexicanos.



A formação 'azteca' voltou a demonstrar argumentos ofensivos em Tóquio2020 e protagonizou um duelo 'excitante' com a Coreia do Sul, vencendo por 6-3. Henry Martin, Sebastián Córdova, ambos a 'bisarem', Luís Romo e Eduardo Aguirre marcaram para o México, enquanto Lee Dong-Gyeong, por duas vezes, e Hwnag Ui-Jo assinaram os tentos sul-coreanos.



Os jogos das meias-finais do torneio olímpico de futebol masculino estão agendados para terça-feira.



Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.