Tóquio2020. Espanha com Brasil na final do torneio de futebol

A Espanha, que bateu o Japão por 1-0, após prolongamento, e o Brasil, vencedor face ao México nos penáltis (4-1), após 120 minutos sem golos, qualificaram-se hoje para a final do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.