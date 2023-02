Torino empata com lanterna-vermelha Cremonese

O avançado paraguaio Antonio Sanabria deu vantagem ao Torino aos 41 minutos, convertendo com sucesso um penálti, mas, já no segundo tempo, os visitantes empataram por intermédio de Frank Tsadjout, aos 54, e, vinte minutos depois, Emanuele Valeri colocou a Cremonese na frente do marcador.O melhor que o Torino conseguiu foi empatar, aos 79, por intermédio do costa-marfinense Stephane Singo, ficando no nono lugar com 31 pontos, e perdendo a oportunidade de ultrapassar o Bolonha e a grande rival Juventus, ambos com 32 pontos, na tabela classificativa da Serie A.Já a Cremonese é última com apenas nove pontos, e ainda não conheceu o sabor da vitória ao fim de 23 rondas no campeonato transalpino, liderado pelo Nápoles, do internacional português Mário Rui, com 62 pontos, mais 15 do que o segundo, o Inter Milão, que soma 47.A Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, é terceira com 44, os mesmos que o AC Milan de Rafael Leão.