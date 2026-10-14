Torreense acredita em boa prestação diante do Sunderland

"Sabemos que vimos de uma derrota dura no campeonato, mas o melhor para isso é ter um jogo o quanto antes e demonstrar em campo que a equipa quer mudar alguma coisa. Temos vindo a fazer partidas com algumas melhorias, mas temos capacidade de melhorar mais. Queremos demonstrar isso amanhã [quinta-feira] em campo", sublinhou Javi Vázquez, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo, realizada no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Torreense, da II Liga portuguesa, e Sunderland, da Liga inglesa, defrontam-se na quinta-feira, a partir das 17:45, em jogo da segunda jornada da fase de liga, que será disputado no recinto leiriense, `casa emprestada` aos `azuis-grená` na competição europeia.

"Todos os que queiram unir-se e fazer parte disto, que nos acompanhem. Com as dificuldades que teremos, vai ser importante ter gente que nos anime e apoie durante os 90 minutos", apelou um dos jogadores que mais se tem destacado na caminhada histórica que o Torreense tem trilhado desde a temporada passada.

A convicção de uma boa prestação diante do Sunderland foi corroborada pelo treinador-adjunto, Carlos Simões, que repisou também o poderio do emblema inglês e comparou até os orçamentos dos dois clubes.

"Vai ser um jogo muito difícil, contra uma excelente equipa. Não vamos comparar orçamentos. Um mês de salário de um jogador do Sunderland são dois anos do orçamento do Torreense. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos alinhados", salientou.

Depois da estreia gloriosa na Liga Europa, com um triunfo no reduto dos noruegueses do Lillestrom, por 2-1, o conjunto do Oeste terá pela frente um adversário de maior valia, pelo que as cautelas são bastantes.

"As equipas inglesas são muito fortes fisicamente e o Sunderland tem jogadores com muita qualidade. Iremos manter o nosso modelo de jogo, mas adaptar ao adversário, que tem muita competência individual", advertiu o adjunto de Luís Tralhão, apostado em continuar a fazer história: "Quando começámos nesta competição, dissemos que qualquer ponto que fizéssemos seria uma vitória. A história já foi feita e continuamos com a ilusão de continuar a fazer mais e melhor".

Sobre o facto de o recinto leiriense ser a `casa emprestada` da formação do Oeste para os jogos da segunda mais importante competição europeia de clubes, Carlos Simões disse ser uma oportunidade para "quem gosta de futebol".

"Esperamos um ambiente de Liga Europa. Sabemos que não estamos em casa, mas acreditamos que o estádio vai estar com muita gente a apoiar-nos. Quem gosta de futebol, tem aqui uma excelente oportunidade para apoiar-nos e fazer parte desta história", afirmou.

Com o extremo colombiano Luís Quintero como novidade na lista de inscritos do Torreense para a Liga Europa -- por troca com o lesionado Adama Baradji --, as duas equipas chegam à segunda jornada da fase de liga em igualdade pontual, uma vez que o Sunderland derrotou os holandeses do AZ Alkmaar, por 1-0, na ronda inaugural.

O duelo entre o emblema que ocupa a 15.ª posição do segundo escalão do futebol português, inédito vencedor da Taça de Portugal, e o 17.º classificado da Premier Leage está marcado para quinta-feira, às 17:45, e terá arbitragem do albanês Enea Jorgji.