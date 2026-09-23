Torreense adianta-se ao Metalist 1925 com um `bis` de Lakip na Taça Europa feminina

No estádio Zimbru 2, casa ‘emprestada’ do Metalist 1925 devido ao conflito na Ucrânia, Jannie Lakip marcou aos 37 e 50 minutos, e colocou o Torreense mais perto dos oitavos de final da prova. As ucranianas ainda reduziram por Yelyzaveta Molodiuk, aos 78 minutos.



Jannie Lakip, após remate de Catarina Pereira, abriu o marcador com um toque subtil para a baliza das ucranianas e, nos primeiros minutos da segunda parte, 'bisou', com um ‘chapéu’ à guarda-redes Daryna Bondarchuk, após lançamento da espanhola Nuria Mendoza.



Com a partida controlada, sem contudo conseguir materializar em situações de golo as oportunidades criadas, o Torreense viu o Metalist reduzir para 2-1 por Yelyzaveta Molodiuk na parte final do encontro.



A segunda mão da eliminatória decorre na próxima semana, em 01 de outubro, em Torres Vedras, pelas 20:00.