Futebol Internacional
Torreense adianta-se ao Metalist 1925 com um `bis` de Lakip na Taça Europa feminina
O Torreense venceu hoje por 2-1 o Metalist 1925, da Ucrânia, com dois golos da norte-americana Jannie Lakip, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Taça Europa feminina de futebol, que decorreu em Chisinau, na Moldávia.
No estádio Zimbru 2, casa ‘emprestada’ do Metalist 1925 devido ao conflito na Ucrânia, Jannie Lakip marcou aos 37 e 50 minutos, e colocou o Torreense mais perto dos oitavos de final da prova. As ucranianas ainda reduziram por Yelyzaveta Molodiuk, aos 78 minutos.
Jannie Lakip, após remate de Catarina Pereira, abriu o marcador com um toque subtil para a baliza das ucranianas e, nos primeiros minutos da segunda parte, 'bisou', com um ‘chapéu’ à guarda-redes Daryna Bondarchuk, após lançamento da espanhola Nuria Mendoza.
Com a partida controlada, sem contudo conseguir materializar em situações de golo as oportunidades criadas, o Torreense viu o Metalist reduzir para 2-1 por Yelyzaveta Molodiuk na parte final do encontro.
A segunda mão da eliminatória decorre na próxima semana, em 01 de outubro, em Torres Vedras, pelas 20:00.
Jannie Lakip, após remate de Catarina Pereira, abriu o marcador com um toque subtil para a baliza das ucranianas e, nos primeiros minutos da segunda parte, 'bisou', com um ‘chapéu’ à guarda-redes Daryna Bondarchuk, após lançamento da espanhola Nuria Mendoza.
Com a partida controlada, sem contudo conseguir materializar em situações de golo as oportunidades criadas, o Torreense viu o Metalist reduzir para 2-1 por Yelyzaveta Molodiuk na parte final do encontro.
A segunda mão da eliminatória decorre na próxima semana, em 01 de outubro, em Torres Vedras, pelas 20:00.