Torreense defronta Juventus no acesso à `Champions` feminina, Sporting o SeaSters

Ambas as equipas, segunda e terceira classificadas da última edição da Liga feminina portuguesa, atrás do hexacampeão Benfica, estão inseridas em grupos do caminho de Liga, que junta os vice-campeões e os terceiros classificados dos principais campeonatos.



O Sporting, que na época passada não atingiu a fase de liga e foi relegado para a Taça Europa, e o Torreense, que faz a estreia absoluta em provas europeias, estão obrigados a vencer o respetivo minitorneio – disputado por quatro equipas, com duas meias-finais, final e jogo de terceiro lugar –, para garantirem presença na terceira pré-eliminatória.



Os minitorneios da segunda pré-eliminatória disputam-se entre 05 e 08 de agosto, garantindo aos vencedores um lugar na última fase de acesso, da qual sairão nove equipas para a fase de liga, será disputada em eliminatórias a duas mãos.



Além de Torreense e Juventus, o minitorneio dois integra as suecas do Hammarby e as albanesas do Apolonia, enquanto o agrupamento quatro junta Sporting, SeaSers, Young Boys (Suíça) e St. Polten (Áustia).



A fase de liga será disputada por 18 equipas, nove oriundas da qualificação (quatro pelo caminho dos campeões e cinco pelo caminho das ligas), e outras nove com entrada direta, entre as quais o Benfica, hexacampeão nacional.