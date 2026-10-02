Torreense defronta Sparta de Praga nos `oitavos` da Taça Europa feminina

Na mesma altura ficou traçado o trajeto até à final, pelo que se a estreante equipa de Torres Vedras nestas andanças da UEFA eliminar as checas defrontará nos ‘quartos’ o vencedor da eliminatória entre SK Brann, da Noruega, e Czarni Sosnowiec, da Polónia.



O duelo grande dos oitavos de final da Taça Europa opõe o PSV Eindhoven, dos Países Baixos, ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, clube semifinalista da primeira edição, realizada em 2025/26, e já vencedor da Liga dos Campeões.



O Wolfsburg, da Alemanha, emblema com dois títulos e quatro ‘vices’ na Liga dos Campeões, e o Feyenoord, dos Países Baixos, também concentram a atenção destes oitavos de final da segunda prova mais importante do claendário feminino da UEFA.



Os jogos dos oitavos de final estão previstos para decorrerem a 28/29 de outubro (1.ª mão) e 10/11 de novembro (2.ª mão). Os quartos de final estão agendados para 03/04 de fevereiro de 2027 (1.ª mão) e 10/11 do mesmo mês (2.ª mão).



As meias-finais decorrem em 23/24 de março e 31 de março e 01 de abril, também no sistema de casa e fora, e a final, igualmente disputada a duas mãos, decorrerá em 01 ou 02 de maio de 2027 e a 08 ou 09 do mesmo mês.



