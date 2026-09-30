Futebol Internacional
Torreense goleia e garante oitavos de final da Taça da Europa feminina
O Torreense garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça da Europa feminina de futebol depois de golear as ucranianas do Metalist 1925, por 4-1, na segunda mão da segunda eliminatória.
No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Jennie Lakip, aos 25 minutos, e Maile Hayes, aos 49, adiantaram o Torreense, que ainda viu Victoriya Hiryn reduzir aos 54, antes de Janaina Weimer e Daniuska Rodriguez fecharem o resultado, aos 75 e aos 84, confirmando o apuramento das 'azuis grená', que já tinham ganho por 2-1 na primeira mão da eliminatória.
Em desvantagem, a formação visitante entrou mais agressiva, mas, a espaços, a equipa comandada por Gonçalo Nunes foi equilibrando o encontro, pertencendo a Maile Hayes, aos nove minutos, a primeira grande oportunidade já dentro da pequena área.
Pouco depois, Jennie Lakip protagonizou um belo trabalho individual antes de disparar para Daryna Bondarchuk defender para canto. Na sequência do lance, a avançada norte-americana aproveitou um ressalto dentro da área e, com alguma sorte, inaugurou o marcador aos 25 minutos.
Motivado pelo ciclo bastante positivo de sete vitórias consecutivas, o Torreense controlou a partida até ao intervalo e não tardou até resolver a eliminatória. Aos 49 minutos, a goleadora surgiu sem oposição dentro da pequena área e apenas teve de encostar de cabeça um cruzamento de Catarina Pereira à esquerda do ataque.
Victoriya Hiryn reduziu a diferença pouco depois, na sequência de um portentoso remate de fora da área, mas o tento foi insuficiente para relançar a discussão da eliminatória, que ficou sentenciada com os golos de Janaina Weimer e de Daniuska Rodriguez já na reta final, este último na sequência de um colocado remate de fora da área e numa zona descaída para a direita do ataque.
O Torreense continua, assim, a sonhar na segunda prova mais importante da Europa, sendo que o sorteio dos oitavos de final está marcado para o dia 02 de outubro, às 12:00, e definirá o possível caminho das 16 equipas até à final da competição.
A primeira mão dos oitavos de final, de resto, está agendada para os dias 28 e 29 de outubro, com a segunda mão a disputar-se em 10 e 11 de novembro.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense - Metalist 1925, 4-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadoras:
1-0, Jennie Lakip, 25 minutos.
2-0, Maile Hayes, 49.
2-1, Victoriya Hiryn, 54.
3-1, Janaina Weimer, 75.
4-1, Daniuska Rodriguez, 84.
Equipas:
- Torreense: Rute Costa, Nuria Mendoza, Ella Tonkin, Bárbara Lopes, Bruna Ramos (Janaina Weimer, 71), Gerda Konst, Raquel Ferreira (Rafaela Rufino, 83), Nicole Nunes (Daniuska Rodriguez, 71), Catarina Pereira (Daniela Silva, 83), Jennie Lakip (Sophie Hoban, 60) e Maile Hayes.
(Suplentes: Carolina Martins, Matilde Costa, Sophie Hoban, Daniuska Rodriguez, Rafaela Rufino, Janaina Weimer, Daniela Silva, Abidemi Moshood, Vera Cid, Maria Guerreiro, Matilde Fortes e Carolina Pimenta).
Treinador: Gonçalo Nunes.
- Metalist 1925: Daryna Bondarchuk, Iryna Podolska (Oleksandra Krevska, 70), Lesia Olkhova, Maryna Shaynyuk, Lyubov Shmatko (Kristine Aleksanyan, 70), Olha Basanska, Veronika Andrukhiv (Vicktoriia Radionova, 86), Lidiia Zaborovets, Tamila Khimich (Svitlana Kohut, 86), Yelyzaveta Molodiuk e Victoriya Hiryn.
(Suplentes: Iryna Slavych, Viktoriia Kalinchuk, Vicktoriia Radionova, Arina Paskarenko, Oleksandra Krevska, Daryna Apanaschenko, MIlena Ivanchenko, Nadiia Kunina, Svitlana Kohut e Kristine Aleksanyan).
Treinadora: Nataliia Zinchenko.
Árbitra: Nanna Lof Andersen (Dinamarca).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maryna Shaynyuk (34) e Iryna Podolska (45+1).
Assistência: 743 espetadores.
Em desvantagem, a formação visitante entrou mais agressiva, mas, a espaços, a equipa comandada por Gonçalo Nunes foi equilibrando o encontro, pertencendo a Maile Hayes, aos nove minutos, a primeira grande oportunidade já dentro da pequena área.
Pouco depois, Jennie Lakip protagonizou um belo trabalho individual antes de disparar para Daryna Bondarchuk defender para canto. Na sequência do lance, a avançada norte-americana aproveitou um ressalto dentro da área e, com alguma sorte, inaugurou o marcador aos 25 minutos.
Motivado pelo ciclo bastante positivo de sete vitórias consecutivas, o Torreense controlou a partida até ao intervalo e não tardou até resolver a eliminatória. Aos 49 minutos, a goleadora surgiu sem oposição dentro da pequena área e apenas teve de encostar de cabeça um cruzamento de Catarina Pereira à esquerda do ataque.
Victoriya Hiryn reduziu a diferença pouco depois, na sequência de um portentoso remate de fora da área, mas o tento foi insuficiente para relançar a discussão da eliminatória, que ficou sentenciada com os golos de Janaina Weimer e de Daniuska Rodriguez já na reta final, este último na sequência de um colocado remate de fora da área e numa zona descaída para a direita do ataque.
O Torreense continua, assim, a sonhar na segunda prova mais importante da Europa, sendo que o sorteio dos oitavos de final está marcado para o dia 02 de outubro, às 12:00, e definirá o possível caminho das 16 equipas até à final da competição.
A primeira mão dos oitavos de final, de resto, está agendada para os dias 28 e 29 de outubro, com a segunda mão a disputar-se em 10 e 11 de novembro.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense - Metalist 1925, 4-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadoras:
1-0, Jennie Lakip, 25 minutos.
2-0, Maile Hayes, 49.
2-1, Victoriya Hiryn, 54.
3-1, Janaina Weimer, 75.
4-1, Daniuska Rodriguez, 84.
Equipas:
- Torreense: Rute Costa, Nuria Mendoza, Ella Tonkin, Bárbara Lopes, Bruna Ramos (Janaina Weimer, 71), Gerda Konst, Raquel Ferreira (Rafaela Rufino, 83), Nicole Nunes (Daniuska Rodriguez, 71), Catarina Pereira (Daniela Silva, 83), Jennie Lakip (Sophie Hoban, 60) e Maile Hayes.
(Suplentes: Carolina Martins, Matilde Costa, Sophie Hoban, Daniuska Rodriguez, Rafaela Rufino, Janaina Weimer, Daniela Silva, Abidemi Moshood, Vera Cid, Maria Guerreiro, Matilde Fortes e Carolina Pimenta).
Treinador: Gonçalo Nunes.
- Metalist 1925: Daryna Bondarchuk, Iryna Podolska (Oleksandra Krevska, 70), Lesia Olkhova, Maryna Shaynyuk, Lyubov Shmatko (Kristine Aleksanyan, 70), Olha Basanska, Veronika Andrukhiv (Vicktoriia Radionova, 86), Lidiia Zaborovets, Tamila Khimich (Svitlana Kohut, 86), Yelyzaveta Molodiuk e Victoriya Hiryn.
(Suplentes: Iryna Slavych, Viktoriia Kalinchuk, Vicktoriia Radionova, Arina Paskarenko, Oleksandra Krevska, Daryna Apanaschenko, MIlena Ivanchenko, Nadiia Kunina, Svitlana Kohut e Kristine Aleksanyan).
Treinadora: Nataliia Zinchenko.
Árbitra: Nanna Lof Andersen (Dinamarca).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Maryna Shaynyuk (34) e Iryna Podolska (45+1).
Assistência: 743 espetadores.