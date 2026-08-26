Torreense goleia e tem segunda pré-eliminatória da Liga Europa feminina à vista

A equipa portuguesa, que provém da qualificação para a `Champions` feminina, deu um passo importante para seguir em frente, tendo chegado ao intervalo a vencer 3-0, com golos de Hayes (08 minutos), Mendoza (24) e Konst (35), jogadora que `bisou` na segunda parte (54 e 90+2), tendo Konovalova anotado o tento de honra ucraniano (58) e Semkiv (86), com um autogolo, marcado o quinto torreense.

A segunda mão disputa-se no dia 02 de setembro, na cidade polaca de Stalowa Wola.