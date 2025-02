Tottenham aplica segunda derrota seguida ao Manchester United, de Rúben Amorim

Um golo de James Maddison, aos 13 minutos, bastou para dar o triunfo à equipa orientada por Ange Postecoglou, que defrontou uns ‘red devils’ muito desfalcados – com jovens da formação no banco, à exceção de Victor Lindelöf, Amorim acabou por fazer apenas uma substituição.



O capitão Bruno Fernandes, titular à semelhança de Diogo Dalot, foi um dos mais inconformados com o resultado, assim como Garnacho, mas Amorim averbou mesmo a segunda derrota seguida na Premier League, seguindo agora em 15.º, com 29 pontos, ultrapassado pelos rivais de hoje e pelo Everton.



Os ‘spurs’, por seu lado, sobem ao 12.º lugar, com 30 pontos, após a segunda vitória seguida, que pôs cobro a uma fase negativa de sete jogos consecutivos sem vencer na Premier League.



Antes, o Liverpool venceu por 2-1 o Wolverhampton, do português Vítor Pereira, e segue com sete pontos de vantagem para o segundo classificado, o Arsenal. Os ‘wolves’ são 17.º posicionados e primeiros acima da zona de despromoção.