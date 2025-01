Tottenham bate Liverpool a acabar e está em vantagem nas `meias` da Taça da Liga

No norte de Londres, a primeira parte não teve golos, mas ficou marcada pela queda preocupante do uruguaio Rodrigo Bentancur, que ficou inanimado, ao bater com a face de forma violenta no relvado, depois de tentar cabecear uma bola vinda de um pontapé de canto.



O médio, de 27 anos, esteve cerca de 10 minutos a ser assistido pela equipa médica dos ‘spurs’ na relva, tendo acabado por sair de maca e dar lugar ao colega de equipa Brennan Johnson.



Ao intervalo, o emblema londrino informou que Bentancur “está consciente, a falar e irá ao hospital para realizar mais exames”.



No segundo tempo, e numa altura em que o português Diogo Jota já tinha sido substituído nos ‘reds’, o Tottenham marcou quase no final, por intermédio do sueco Lucas Bergavall (86 minutos).



Os dois emblemas voltam a encontrar-se em Anfield Road, em 06 de fevereiro, para disputar o jogo da segunda mão.



Na terça-feira, o Newcastle deu um passo importante rumo à final, depois de ultrapassar ‘fora de portas’ o Arsenal (2-0).



Os avançados Alexander Isak, aos 37 minutos, e Anthony Gordon, aos 51, anotaram os tentos dos ‘magpies’, que recebem os ‘gunners’ em 05 de fevereiro, no St. James’ Park, em partida da segunda mão.