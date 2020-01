Tottenham confirma Eriksen no Inter e Lo Celso nos `spurs` a título definitivo

"O clube confirma a partida de Christian Eriksen depois do acordo com o Inter de Milão pela transferência do internacional dinamarquês", referem os `spurs`, desejando ao seu ex-pupilo "o melhor para o futuro" em Itália.

O médio de 27 anos, que chegou dos holandeses do Ajax em 2013, realizou 305 jogos pelo Tottenham, marcando 69 golos.

A colmatar a saída, o clube londrino garantiu a continuidade, agora permanente, do médio argentino Giovani Lo Celso, que pertencia ao Bétis, da Liga espanhola.

O atleta de 23 anos, formado no Rosário Central e que passou pelos franceses do Paris Saint-Germain, já disputou 20 jogos pelo Tottenham, tendo marcado por duas vezes.