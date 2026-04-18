Futebol Internacional
Tottenham continua abaixo da linha de água
O Tottenham empatou na receção ao Brighton (2-2), num encontro da 33.ª jornada da liga inglesa em que esteve em vantagem por duas vezes, e continua na 18.ª posição, na zona de descida.
Sem qualquer triunfo caseiro para o campeonato desde a primeira jornada, quando derrotou o Burnley, por 3-0, a equipa londrina inaugurou o marcador por Pedro Porro, ex-lateral direito do Sporting, num cabeceamento certeiro aos 39 minutos, mas o Brighton igualou antes do intervalo, aos 45+3, num remate de primeira de Mitoma.
A formação treinada por Roberto De Zerbi voltou a adiantar-se aos 77, num remate de fora da área de Xavi Simons, numa altura em que o internacional português João Palhinha já estava em campo, após entrar aos 67, mas a formação da costa sul de Inglaterra igualou aos 90+5, por Rutter, num remate ao ângulo superior esquerdo já no interior da área.
Os ‘spurs’, que atravessam um ciclo de 15 jornadas sem triunfos, somam agora 31 pontos, menos dois do que o Nottingham Forest, do treinador português Vítor Pereira, que recebe o Burnley no domingo, e menos um do que o West Ham, de outro treinador luso, Nuno Espírito Santo, que visita o Crystal Palace na segunda-feira.
O resultado do Tottenham permitiu ao Wolverhampton, 20.º e último classificado da Premier League, evitar já hoje a despromoção ao Championship, segundo escalão inglês, após perder por 3-0 no terreno do Leeds United.
Com o internacional luso Toti Gomes a titular no eixo da defesa e a capitão, os ‘wolves’ perderam em Elland Road com golos de James Justin, num pontapé acrobático, aos 18 minutos, de Okafor, aos 20, na conclusão de um contra-ataque, e de Calvert-Lewin, num penálti, aos 90+5.
Prestes a encerrar um ciclo de oito temporadas seguidas na elite inglesa, o Wolverhampton ainda pode descer na jornada em curso, caso o West Ham, onde também joga o médio português Mateus Fernandes, pontue no duelo londrino de segunda-feira.
Já o Leeds United, 15.º classificado, somou a segunda vitória consecutiva e ganhou fôlego na luta pela manutenção, tendo passado a somar 39 pontos.
No outro encontro da tarde já concluído, o Bournemouth venceu por 2-1 no terreno do Newcastle, num jogo em que se adiantou com um golo de Tavernier, aos 32 minutos, e de Truffert, aos 85, com Osula a igualar para os anfitriões a meio, aos 68.
Invictos na Premier League desde a 21.ª jornada, os ‘cherries’ subiram ao oitavo lugar e reforçaram uma possível candidatura europeia, com os mesmos 48 pontos do sexto classificado, Chelsea, enquanto os ‘magpies’ averbaram o terceiro desaire consecutivo na prova e ocupam o 14.º posto, com 42.
No primeiro jogo de hoje, o Brentford, sétimo classificado, com 48 pontos, e o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, que ocupa o 12.º posto, com 45, empataram 0-0.
(Com Lusa)