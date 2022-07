Tottenham contrata Djed Spence ao Middlesbrough

”, lê-se em comunicado na página oficial dos "spurs" na Internet.O internacional sub-21 inglês foi formado no Fulham, transferindo-se para o "Boro" em 2018. Djed começou a atuar pela equipa principal do Estádio Riverside em 2019.Na época passada, o jogador de 21 anos foi emprestado ao Nottingham Forest e atuou em 46 jogos do "Championship", apontando três golos no percurso do histórico emblema de regresso à "Premiership", através dos "play-offs".