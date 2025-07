Tottenham contrata ganês Mohammed Kudus

", informou em comunicado o Tottenham, sem especificar o montante da transferência.Nascido em Nima, em Acra, Kudus mudou-se para a Europa com 18 anos, ingressando nos dinamarqueses do Nordsjaelland, em 2018, pelos quais contabilizou 57 jogos e 14 golos, antes de ser transferido para o Ajax, em julho de 2020.Em três épocas em Amesterdão, conquistou dois títulos de campeão neerlandês e uma Taça dos Países Baixos, somando 87 jogos em todas as competições e marcando 27 golos. Rumaria em 2023 ao West Ham, concluindo duas temporadas em Londres com 19 golos e 10 assistências em 80 partidas pelos "hammers".Ao nível da seleção ganesa, Kudus totaliza 42 internacionalizações e 12 tentos.