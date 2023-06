Tottenham contrata médio James Maddison

Formado no Coventry, clube da sua terra natal, Maddison, de 26 anos, passou pelos escoceses do Aberdeen e pelo Norwich, antes de assinar, em 2018/19, pelo Leicester.De acordo com a imprensa inglesa, o Tottenham terá pago cerca de 40 milhões de euros pelo internacional inglês, que não conseguiu impedir a descida dos "foxes" ao segundo escalão.Ao serviço do Leicester, Maddison conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, ambas em 2021, tendo jogado três vezes pela seleção inglesa.