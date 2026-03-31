Tottenham contrata treinador Roberto De Zerbi para tentar evitar descida

“Roberto era o nosso alvo número um para o verão e estamos muito satisfeitos por poder trazê-lo já. É um dos treinadores mais criativos e visionários do futebol mundial e traz consigo uma enorme experiência ao mais alto nível, inclusive na Premier League”, justificou o diretor desportivo dos londrinos, Johan Lange.



Ao conquistar apenas cinco pontos nos últimos 39 possíveis, o Tottenham, que atingiu os oitavos de final da Liga dos Campeões, caiu para 17.º, com 30 pontos, somente um acima da zona de despromoção, quando faltam disputar sete jornadas.



Tudor deixou o clube no domingo, após a derrota caseira por 3-0, na última jornada disputada, em 22 de março, frente ao Notthingham Forest, do português Vítor Pereira, um rival direto na luta pela manutenção e próximo adversário do FC Porto na Liga Europa.



O acordo de “longa duração”, que a comunicação social inglesa diz ser de cinco temporadas, inclui um prémio caso seja garantida a manutenção, evitando uma descida ao Championship, que o clube não disputa desde 1978.



Roberto De Zerbi, de 46 anos, foi despedido do Marselha em fevereiro, após ter sido goleado pelo Paris Saint-Germain, ficando a 12 pontos dos parisienses em época na qual se ficou pela fase de grupos da ‘Champions’, regressa ao campeonato inglês, no qual já orientou o Brighton, entre 2022 e 2024, tendo conseguido a primeira qualificação europeia na história do clube.



Em fevereiro, o Tottenham despediu o dinamarquês Thomas Frank e apostou em Igor Tudor, que em outubro foi dispensado pela Juventus, porém o croata apenas conseguiu uma vitória nos sete jogos nos quais comandou a equipa, frente a Atlético de Madrid, por 3-2, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, insuficiente para evitar a eliminação.



De Zerbi vai estrear-se em 12 de abril, na visita ao Sunderland, para a 32.ª jornada da Liga inglesa.