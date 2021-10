Tottenham, de Espírito Santo, vence em Newcastle em jogo com longa paragem

Na primeira parte, numa altura em que os 'spurs' já venciam por 2-1, um dos adeptos do Newcastle sentiu-me mal nas bancadas do St. James Park e teve que receber assistência médica, situação que levou a uma paragem de 20 minutos, com os jogadores das duas equipas a regressarem aos balneários.



A situação foi mesmo alertada pelos jogadores do Tottenham, primeiro com o espanhol Sergio Reguilón a chamar à atenção o árbitro da partida e depois com Eric Dier (ex-Sporting) a pedir às equipas medicas dos dois emblemas para atuarem.



Isto aconteceu ao minuto 40 e o jogo acabou por ser reatado quando o adepto do Newcastle já tinha sido transportado para um hospital da zona.



Quanto ao jogo, logo aos dois minutos, o avançado Callum Wilson deu vantagem ao Newcastle, no jogo 1.000 da carreira do técnico Steve Bruce, mas o médio francês Tanguy Ndombelé, aos 17, e Harry Kane, aos 22, protagonizaram a reviravolta.



Já depois da paragem, o sul-coreano Son Heung-Min, aos 45+3 minutos, levou os 'spurs' para o intervalo com maior vantagem.



Na segunda parte, mesmo reduzido a 10 unidades, devido à expulsão de Jonjo Shelvey, Newcastle reduziu num lance infeliz de Eric Dier, que marcou na própria baliza.



Com este triunfo, o segundo consecutivo na Premier League, o Tottenham subiu ao quinto lugar, com 15 pontos igualando o Brighton, quarto, e ultrapassando o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, agora sexto.



Por seu lado, o Newcastle, recentemente adquirido por um fundo saudita, é penúltimo com apenas três pontos.



No outro jogo do dia, o West Ham foi vencer por 1-0 ao campo do Everton, que não contou com André Gomes, lesionado.