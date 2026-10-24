Tottenham derrota Chelsea em Stamford Bridge





(Com Lusa)

Os ‘spurs’ adiantaram-se aos 77 minutos, quando o guarda-redes belga Mike Penders desviou a bola com o punho na direção da própria baliza, após canto na esquerda do médio português Mateus Fernandes, e ampliaram distâncias aos 87, num remate de longe do francês Mathys Tel.Pelo meio, aos 80 minutos, o Chelsea ainda ficou em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Cole Palmer.Os lusos Pedro Neto e Geovany Quenda, em estreia a titular, jogaram de início pelos campeões mundiais, enquanto Mateus Fernandes foi totalista nos visitantes, que vinham de seis derrotas consecutivas no dérbi londrino e impuseram-se ao rival citadino pela primeira vez desde fevereiro de 2023.Em Stamford Bridge, onde os ‘blues’ estavam invictos desde maio, os ‘spurs’ não ganhavam há oito anos e meio e só tinham triunfado em uma das 42 deslocações anteriores nas diversas competições - 36 no campeonato.O Tottenham subiu provisoriamente ao 12.º lugar e tem nove pontos, contra 13 do Chelsea, que é, para já, quarto classificado e falhou a terceira vitória sucessiva, desperdiçando a hipótese de encurtar distâncias para o topo.Horas antes do dérbi, o campeão Arsenal igualou o Manchester City na frente da Premier League, ao vencer em casa o Everton (2-0) e capitalizar a primeira derrota dos ‘citizens’, derrotados na visita ao Aston Villa (2-1).Ezri Konsa (sete minutos) e o brasileiro Gabriel Magalhães (68), ambos defesas-centrais, garantiram o terceiro triunfo seguido dos ‘gunners’, que marcaram pela primeira vez ao 13.º jogo esta época na execução de lances de bola parada, tão decisivos para o título inglês conquistado em 2025/26.Um ‘bis’ do senegalês Nicolas Jackson (seis e 60 minutos) encaminhou o desaire do Manchester City frente ao Aston Villa, por entre um golo do norueguês Erling Haaland (52), melhor marcador da prova, com nove.O capitão português Rúben Dias foi totalista pelos ‘citizens’, que estiveram desfalcados do também luso Matheus Nunes, devido a lesão, e tinham começado a Premier League com sete triunfos em outras tantas jornadas, levando os mesmos 21 pontos do Arsenal, mas melhor diferença de golos.Vitorioso sobre o Manchester City pela terceira vez consecutiva, o Aston Villa chegou ao segundo triunfo seguido e ao quarto jogo sem perder para o campeonato, tendo subido ao sexto posto, com 11 pontos, um acima do Everton, nono, e mais três do que o Fulham, 13.º e agora com dois êxitos seguidos.Um golo do norueguês Oscar Bobb (80 minutos) assegurou a vitória dos ‘cottagers’ no terreno do Coventry (1-0), que continua em zona de despromoção, na 19.ª e penúltima posição, com seis pontos.