Futebol Internacional
Tottenham derrota Chelsea em Stamford Bridge
O Tottenham alcançou a segunda vitória consecutiva na Liga inglesa, ao ganhar na visita ao Chelsea (2-0), na oitava jornada, quebrando uma ausência de três anos e meio sem triunfos sobre o rival londrino.
Os ‘spurs’ adiantaram-se aos 77 minutos, quando o guarda-redes belga Mike Penders desviou a bola com o punho na direção da própria baliza, após canto na esquerda do médio português Mateus Fernandes, e ampliaram distâncias aos 87, num remate de longe do francês Mathys Tel.
Pelo meio, aos 80 minutos, o Chelsea ainda ficou em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Cole Palmer.
Os lusos Pedro Neto e Geovany Quenda, em estreia a titular, jogaram de início pelos campeões mundiais, enquanto Mateus Fernandes foi totalista nos visitantes, que vinham de seis derrotas consecutivas no dérbi londrino e impuseram-se ao rival citadino pela primeira vez desde fevereiro de 2023.
Em Stamford Bridge, onde os ‘blues’ estavam invictos desde maio, os ‘spurs’ não ganhavam há oito anos e meio e só tinham triunfado em uma das 42 deslocações anteriores nas diversas competições - 36 no campeonato.
O Tottenham subiu provisoriamente ao 12.º lugar e tem nove pontos, contra 13 do Chelsea, que é, para já, quarto classificado e falhou a terceira vitória sucessiva, desperdiçando a hipótese de encurtar distâncias para o topo.
Horas antes do dérbi, o campeão Arsenal igualou o Manchester City na frente da Premier League, ao vencer em casa o Everton (2-0) e capitalizar a primeira derrota dos ‘citizens’, derrotados na visita ao Aston Villa (2-1).
Ezri Konsa (sete minutos) e o brasileiro Gabriel Magalhães (68), ambos defesas-centrais, garantiram o terceiro triunfo seguido dos ‘gunners’, que marcaram pela primeira vez ao 13.º jogo esta época na execução de lances de bola parada, tão decisivos para o título inglês conquistado em 2025/26.
Um ‘bis’ do senegalês Nicolas Jackson (seis e 60 minutos) encaminhou o desaire do Manchester City frente ao Aston Villa, por entre um golo do norueguês Erling Haaland (52), melhor marcador da prova, com nove.
O capitão português Rúben Dias foi totalista pelos ‘citizens’, que estiveram desfalcados do também luso Matheus Nunes, devido a lesão, e tinham começado a Premier League com sete triunfos em outras tantas jornadas, levando os mesmos 21 pontos do Arsenal, mas melhor diferença de golos.
Vitorioso sobre o Manchester City pela terceira vez consecutiva, o Aston Villa chegou ao segundo triunfo seguido e ao quarto jogo sem perder para o campeonato, tendo subido ao sexto posto, com 11 pontos, um acima do Everton, nono, e mais três do que o Fulham, 13.º e agora com dois êxitos seguidos.
Um golo do norueguês Oscar Bobb (80 minutos) assegurou a vitória dos ‘cottagers’ no terreno do Coventry (1-0), que continua em zona de despromoção, na 19.ª e penúltima posição, com seis pontos.
Pelo meio, aos 80 minutos, o Chelsea ainda ficou em inferioridade numérica, devido à expulsão com duplo cartão amarelo de Cole Palmer.
Os lusos Pedro Neto e Geovany Quenda, em estreia a titular, jogaram de início pelos campeões mundiais, enquanto Mateus Fernandes foi totalista nos visitantes, que vinham de seis derrotas consecutivas no dérbi londrino e impuseram-se ao rival citadino pela primeira vez desde fevereiro de 2023.
Em Stamford Bridge, onde os ‘blues’ estavam invictos desde maio, os ‘spurs’ não ganhavam há oito anos e meio e só tinham triunfado em uma das 42 deslocações anteriores nas diversas competições - 36 no campeonato.
O Tottenham subiu provisoriamente ao 12.º lugar e tem nove pontos, contra 13 do Chelsea, que é, para já, quarto classificado e falhou a terceira vitória sucessiva, desperdiçando a hipótese de encurtar distâncias para o topo.
Horas antes do dérbi, o campeão Arsenal igualou o Manchester City na frente da Premier League, ao vencer em casa o Everton (2-0) e capitalizar a primeira derrota dos ‘citizens’, derrotados na visita ao Aston Villa (2-1).
Ezri Konsa (sete minutos) e o brasileiro Gabriel Magalhães (68), ambos defesas-centrais, garantiram o terceiro triunfo seguido dos ‘gunners’, que marcaram pela primeira vez ao 13.º jogo esta época na execução de lances de bola parada, tão decisivos para o título inglês conquistado em 2025/26.
Um ‘bis’ do senegalês Nicolas Jackson (seis e 60 minutos) encaminhou o desaire do Manchester City frente ao Aston Villa, por entre um golo do norueguês Erling Haaland (52), melhor marcador da prova, com nove.
O capitão português Rúben Dias foi totalista pelos ‘citizens’, que estiveram desfalcados do também luso Matheus Nunes, devido a lesão, e tinham começado a Premier League com sete triunfos em outras tantas jornadas, levando os mesmos 21 pontos do Arsenal, mas melhor diferença de golos.
Vitorioso sobre o Manchester City pela terceira vez consecutiva, o Aston Villa chegou ao segundo triunfo seguido e ao quarto jogo sem perder para o campeonato, tendo subido ao sexto posto, com 11 pontos, um acima do Everton, nono, e mais três do que o Fulham, 13.º e agora com dois êxitos seguidos.
Um golo do norueguês Oscar Bobb (80 minutos) assegurou a vitória dos ‘cottagers’ no terreno do Coventry (1-0), que continua em zona de despromoção, na 19.ª e penúltima posição, com seis pontos.
(Com Lusa)