Tottenham goleia Aston Villa e aproxima-se do quarto lugar em Inglaterra

Depois no ‘nulo’ ter persistido no primeiro tempo, no Villa Park, em Birmingham, o emblema londrino colocou-se na frente do marcador, através do golo de James Maddison, à passagem do minuto 50, uma vantagem que foi dilatada, logo de seguida, aos 53, pelo galês Brennan Johnson.



Os anfitriões ficaram com a missão de lutar pelo resultado ainda mais difícil, após McGinn receber ordem de expulsão, aos 65 minutos, com os ‘spurs’ a aproveitar para marcar mais dois, já em tempo de compensação, pelo sul-coreano Son Heung-Min (90+1) e o alemão Timo Werner (90+4).



Com este triunfo, o Tottenham, que tem um jogo por disputar, passou a somar 53 pontos, na quinta posição, menos dois do que o Aston Villa, quarto colocado.



A Premier League é liderada pelo Arsenal, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com 64 pontos, contra 63 do Liverpool (segundo classificado) e 62 do Manchester City (terceiro), que hoje se defrontam em Anfield Road.