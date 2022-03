Tottenham goleia Everton e espreita lugar de "Champions"

A equipa londrina resolveu o jogo com três golos ainda na primeira parte, tendo o primeiro surgido de um autogolo do central do Everton Michael Keane, enquanto o internacional sul-coreano Heung-Min Son anotou o segundo e o internacional inglês Harry Kane fez o terceiro.Na segunda parte, apesar de ter o jogo controlado, o Tottenham fez mais dois golos, pelo lateral-esquerdo Sérgio Reguillon e pelo mesmo Harry Kane, que "bisou", sendo de destacar o lateral direito irlandês Matt Doherty e o avançado sueco Dejan Kulusevski, ambos com duas assistências para golo.O internacional português André Gomes não chegou a ser opção para Frank Lampard, mantendo-se no banco durante os 90 minutos.Com este triunfo, a equipa de Antonio Conte manteve o sétimo lugar, com 45 pontos (26 jogos), os mesmos do sexto, o West Ham, que tem mais dois jogos, e está apenas a três pontos do quarto lugar, ocupado pelo Arsenal, que qualifica para a Liga dos Campeões.