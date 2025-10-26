Futebol Internacional
Tottenham imperial diante do Everton e sobe ao pódio da Liga inglesa
O Tottenham impôs-se domingo no reduto do Everton por 3-0, no jogo de encerramento da nona jornada da Liga inglesa de futebol, a subiu ao pódio da competição.
Com o internacional português João Palhinha entre os titulares, os ‘spurs’ marcaram os dois primeiros golos por intermédio do defesa central neerlandês Van de Ven, que mostrou ter a mira afinada, aos 19 e 45+5 minutos.
Nos últimos minutos do desafio, foi a vez do senegalês Pape Mater Sarr (89) inscrever o nome na lista de marcadores e ‘selar’ o triunfo para o Tottenham.
O emblema do norte de Londres beneficiou dos desaires de Manchester City, do atual campeão Liverpool e Chelsea nesta ronda para passar a ocupar o terceiro lugar da Premier League, com 17 pontos, os mesmos do Sunderland (quarto).
Já os ‘toffees’ prosseguem no 14.º lugar, com 11, de uma classificação liderada de forma isolada pelo Arsenal, que amealha 22, mais quatro do que o Bournemouth, vice-líder.
