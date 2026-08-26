Futebol Internacional
Tottenham, Newcastle e Everton nos 16 avos de final da Taça da Liga inglesa
Os primodivisionários Tottenham, Newcastle e Everton qualificaram-se hoje para os 16 avos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao eliminarem Charlton, West Bromwich e Preston, todos do segundo escalão, respetivamente.
Quatro vezes vencedor da prova, o Tottenham goleou em casa o Charlton (5-1), com golos de Mikey Moore (41 minutos), Dominic Solanke (45), do suplente austríaco Kevin Danso (67), assistido pelo português Mateus Fernandes, do recém-entrado Savinho (82), contratado na terça-feira ao Manchester City, e do galês Ben Davies (85), enquanto Lloyd Jones reduziu (87).
O Newcastle, triunfante em 2024/25, sentiu mais dificuldades na receção ao West Bromwich (3-2), que também contabiliza um troféu e perdeu com reviravolta, tendo o costa-marfinense Bazoumana Touré (38 minutos) e o suplente Harvey Barnes (48 e 81) anotado a favor dos anfitriões, por entre dois tentos do norte-irlandês Isaac Price (19 e 77), o segundo de penálti.
Em Preston, o francês Thierno Barry (25, 59 e 70 minutos) e o suplente galês Brennan Johnson (72) garantiram a passagem do Everton (4-0), que deixou o luso-guineense Beto no banco de suplentes.
A segunda ronda da 67.ª edição da Taça da Liga termina na quinta-feira e apura 23 clubes para os 16 ‘avos’, nos quais entrarão os nove representantes da Premier League envolvidos nas competições europeias, entre os quais o Manchester City, detentor do troféu, o Liverpool, recordista de êxitos (10), e o campeão inglês Arsenal, finalista derrotado em 2025/26.
O Newcastle, triunfante em 2024/25, sentiu mais dificuldades na receção ao West Bromwich (3-2), que também contabiliza um troféu e perdeu com reviravolta, tendo o costa-marfinense Bazoumana Touré (38 minutos) e o suplente Harvey Barnes (48 e 81) anotado a favor dos anfitriões, por entre dois tentos do norte-irlandês Isaac Price (19 e 77), o segundo de penálti.
Em Preston, o francês Thierno Barry (25, 59 e 70 minutos) e o suplente galês Brennan Johnson (72) garantiram a passagem do Everton (4-0), que deixou o luso-guineense Beto no banco de suplentes.
A segunda ronda da 67.ª edição da Taça da Liga termina na quinta-feira e apura 23 clubes para os 16 ‘avos’, nos quais entrarão os nove representantes da Premier League envolvidos nas competições europeias, entre os quais o Manchester City, detentor do troféu, o Liverpool, recordista de êxitos (10), e o campeão inglês Arsenal, finalista derrotado em 2025/26.