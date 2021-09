Tottenham, reduzido a 10 jogadores, sofre primeira derrota na Liga inglesa

O treinador português, que foi eleito o melhor da Liga em agosto, foi impotente para impedir o desaire, sobretudo após a expulsão do central Tanganga, que deixou o Tottenham em inferioridade numérica no início da segunda parte.



No espaço de poucos minutos, o defesa inglês deixou a sua equipa em situação difícil: viu o primeiro cartão amarelo aos 53 e o segundo aos 58 minutos, o que lhe valeu a expulsão, com Nuno Espírito Santo a ter de reorganizar a defesa.



Para o seu lugar, e já muito depois de o também central Eric Dier ter saído lesionado, entrou Ben Davies - por troca com Winks - e seria o central suplente a estar no primeiro golo do Crystal Palace, ao cortar com o braço dentro de área, num lance que resultou numa grande penalidade para Wilfried Zaha colocar os anfitriões na frente, aos 75 minutos.



O mesmo Zaha assistiu aos 84 minutos o suplente Odsonne Edouard, que ainda 'bisou', aos 90+3, já com o Tottenham -- que venceu os três primeiros jogos por 1-0 -, 'perdido' em campo.



A derrota de hoje pode fazer com que os londrinos sejam ultrapassados na frente da prova por Chelsea, West Ham, Manchester United, Everton e Liverpool, todos com sete pontos, caso vençam os respetivos jogos.