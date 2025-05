Tottenham resiste, vence United e garante conquista da Liga Europa

A partida começou com uma grande atmosfera dentro do estádio. O Manchester United mostrou-se mais coeso e procurou por mais vezes a baliza de Vicario. No entanto, foi necessário esperar um quarto de hora para se ver o primeiro lance de perigo.



Amad Diallo recebeu um passe de Harry Maguire e depois de deixar Romero para trás, o avançado da Costa do Marfim rematou cruzado e forte. A bola passou perto do poste direito da baliza de Vicario.



O jogo manteve-se a uma intensidade alta mas com muitas faltas de parte a parte. Sem grandes chances junto das duas balizas, a sorte bafejou o Tottenham. Perto do intervalo, Pape Sarr recebeu de Bentancur, contemporizou e cruzou para a área do United.



Brennan Johnson antecipou-se à defesa dos Red Devils e tentou o remate. Depois de falhar o esférico, a bola bateu em Luke Shaw e encaminhou-se para a baliza de Onana. Brennan Johnson voltou a tentar rematar e o esférico encaminhou-se de forma caprichosa para dentro da baliza do guardião camaronês.



Um a zero para o Tottenham em Bilbao, naquele que foi o primeiro (e único) remate enquadrado à baliza. Apesar de ter controlado a posse de bola e de se ter acercado da área dos londrinos, o Manchester United viu-se em desvantagem.



Assim, os segundos 45 minutos trouxeram uma equipa de Ruben Amorim mais ofensiva. Hojlund foi o primeiro a dar sinal de perigo, com Bruno Fernandes, por volta dos 70 minutos, a fazer a vez do ponta-de-lança e a cabecear para fora com muito perigo para Vicario.



Ruben Amorim chamou depois ao jogo Garnacho e Zirkzee e o internacional argentino entrou de rompante no jogo. A jogar pela esquerda do ataque do United, Garnacho rematou em arco para defesa de Vicario, que atirou a bola para canto.



O cerco do Manchester continuou e perto dos 80 minutos Mickey Van de Ven teve um corte que valeu um golo. Bruno Fernandes bateu um livre para a área dos Spurs, Vicario chocou contra um colega e deixou a baliza aberta.



Mason Mount cabeceou alto para os postes de guardião italiano mas Van de Ven voou e com um corte acrobático roubou o golo do empate ao United.



A esta altura Harry Maguire já era avançado da equipa de Amorim e o Tottenham ia resistindo, defendendo a maioria do tempo com onze jogadores à frente da própria área.



Já com Diogo Dalot em campo, o árbitro deu sete minutos de descontos. Período em que o United fez vários cruzamentos. A segundos do fim, Luke Shaw voou mais alto e cabeceou para defesa de Vicario, a defesa da noite. Casemiro ainda tentou através de um pontapé de bicicleta mas falhou.



Felix Zwayer apitou para o fim da partida e assim começou a festa do Tottenham. Uma seca de títulos de quase 20 anos foi quebrada por Postecoglou e Son subiu ao palanque para receber a taça de Aleksander Ceferin.



O coreano juntou-se aos colegas e levantou o troféu da Liga Europa conquistado no San Mamés. Em uníssono, os adeptos do Tottenham cantaram “We Are the Champions” dos Queen e Londres prepara-se para receber a festa da conquista.



Do lado do Manchester United, terminou a época terrível de Ruben Amorim que teve um início perfeito no comando técnico do Sporting. Para além de voltar a perder uma final da Liga Europa, os Red Devils vão falhar as competições europeias no próximo ano.



Os Spurs são os vencedores da Liga Europa 24/25. Faltam conhecer os vencedores da Liga Conferência e da Liga dos Campeões.