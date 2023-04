Tottenham volta a mudar de treinador após descalabro em Newcastle

“O desempenho contra o Newcastle foi absolutamente inaceitável. Foi devastador de assistir. O Cristian [Stellini] vai deixar o cargo, juntamente com o seu staff. Assumiu a equipa numa fase difícil da nossa época e quero agradecer-lhe pelo profissionalismo com que enfrentou este desafio complicado”, afirmou Daniel Levy, em comunicado divulgado no site oficial do Tottenham.



Stellini, que era um dos adjuntos de Antonio Conte, assumiu o comando dos ‘spurs’ no final de março, aquando da saída do compatriota, mas em quatro partidas oficiais, todas para a Premier League, apenas venceu uma, frente ao Brighton, averbando ainda um empate, com o Everton, e duas derrotas, com Bournemouth e Newcastle.



Na vista ao Estádio St.James’s Park, o Tottenham viveu um verdadeiro pesadelo no domingo e saiu goleado por 6-1, naquela que foi a derrota mais pesada da última década no campeonato, sendo que aos 21 minutos de jogo já perdia por 5-0.



Na mesma nota, o presidente do Tottenham informou que Ryan Mason, um antigo futebolista do clube e que também integrava a equipa técnica, vai assumir o comando dos londrinos, algo que já experimentou no final da temporada 2020/21, quando o português José Mourinho deixou o cargo.



A seis jornadas do final da Premier League, o Tottenham ocupa o quinto lugar, com 53 pontos, menos seis do que Newcastle, terceiro, e Manchester United, quarto, que ocupam as derradeiras posições de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época. Contudo, os ‘spurs’ têm mais uma partida realizada do que os ‘magpies’ e mais duas face aos ‘red devils’.



De resto, a estreia de Ryan Mason como treinador do Tottenham acontecerá precisamente frente ao United, na quinta-feira, para o campeonato.