Tottenham volta a perder em Inglaterra com Mateus no `onze`

Depois do pesado desaire por 3-0 no campo do Brentford na ronda de estreia, os ‘spurs’, sob o comando do italiano Roberto De Zerbi, voltaram a desiludir e seguem com zero pontos na Premier League, bem como zero golos marcados.



Depois de 354 milhões de libras gastos em contratações (cerca 415 milhões de euros), um recorde na história de 143 anos do clube, o Tottenham acabou por registar o pior arranque no campeonato inglês em quase duas décadas.



Com mais de 60 mil adeptos nas bancadas, o sueco Elanga, com assistência do ex-Benfica Dedic, aos 62 minutos, colocou o Newcastle em vantagem, com o congolês Yoane Wissa, aos 72 minutos, a confirmar o triunfo dos ‘magpies’.



O emblema do norte de Inglaterra somou o primeiro triunfo na Premier League depois do empate (2-2) na estreia com o Liverpool em casa.



Antes, o Hull City somou o segundo triunfo em dois jogos, ao vencer fora o Coventry por 1-0, com um tento do canadiano Liam Millar, aos 82 minutos, e juntou-se na liderança ao Manchester City.



Por seu lado, o Bournemouth e o Everton empataram um golo, depois de, a abrir, Liverpool e Nottingham também somarem uma igualdade, a dois, em Anfield Road.



