Tozé Mendes prepara seleção sub-19 de Malta

Tozé Mendes explica que espera uma tarefa com um "nível de dificuldade extremamente elevado", uma vez que o país não tem um histórico de presenças em fases finais da competição e que o seu foco passa mais pelo "desenvolvimento da equipa e dos jogadores" do que pelos resultados desportivos em si.", diz em entrevista à agência Lusa.Segundo o treinador, existe uma expectativa "muito alta" por parte da população do país, que conta com cerca de 500 mil habitantes, em receber a competição e no que pode vir a ser o desempenho da equipa anfitriã.", afirmou.Quanto à realidade do futebol em Malta, o técnico natural de Guimarães considera que existe um "fosso muito grande" entre a qualidade existente no país e a de outros na Europa, mas vê melhorias desde que chegou ao arquipélago, em janeiro de 2020, para treinar o Valletta FC.", refere o selecionador, que instituiu esse plano de treinos na passagem por aquela formação.Tozé Mendes, que passou grande parte da sua carreira como treinador no Vitória de Guimarães, não está a fazer planos para lá deste cargo, uma vez que considera a vida de treinador imprevisível e por não esperar voltar a Portugal num futuro próximo, tendo contrato com a seleção maltesa até julho de 2023.", comenta.No período em que esteve ao serviço do Valletta FC, primeiro contacto com o país, o técnico tinha a missão de reestruturar o plantel e "fazer rejuvenescer" a equipa, que contava com muitos jogadores acima dos 30 anos.Esta época, após um início de campeonato positivo, em que chegou a atingir o segundo lugar, teve uma "fase negativa" de resultados que o levou a sair.Três meses depois, surgiu o desafio proposto pela Federação de Futebol de Malta e o treinador de 43 anos sentiu-se desejado, constatando que a entidade que regula o futebol maltês faz um "trabalho extraordinário" ao nível organizativo, com um "modelo muito bem vincado", que lhe dá as condições de trabalho necessárias para que esteja "muito feliz" com o projeto que lidera.", concluiu.