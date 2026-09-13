"Traição" de Adzic impõe primeira derrota à Juventus

Num final de jogo frenético, com quatro golos depois dos 80 minutos, Adzic deu o triunfo aos ‘neroverdi’, depois de, por duas vezes, o kosovar Edon Zhegrova, que tinha entrado para o lugar do português Francisco Conceição, empatar o encontro, aos 80 e 90+1.



As primeiras vantagens do Sassuolo tinham acontecido graças aos golos de Sebastiano Esposito (65 minutos) e do escocês Kieron Bowie (89).



A Juventus, que somou o segundo jogo seguido sem vencer, ocupa o oitavo lugar, com sete pontos, os mesmos do Sassuolo, que não perde desde a ronda inaugural e oitavo posicionado.



Após duas derrotas, o Nápoles regressou aos triunfos, ao superiorizar-se em casa ao Bolonha, por 1-0, com um golo solitário do eslovaco Stanislav Lobotka, aos 66 minutos, passando a somar seis pontos na 10.ª posição, com os bolonheses a estarem no 17.º lugar, com apenas um.