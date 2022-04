Treinador alemão Jürgen Klopp prolonga ligação com Liverpool até 2026

O anúncio da prorrogação do contrato -- o anterior era válido até 2024 - acontece um dia depois de o Liverpool ter superado em casa os espanhóis do Villarreal (2-0), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Os assistentes Pepijn Lijnders e Peter Krawietz também prolongaram a ligação ao emblema de Liverpool, reafirmando, ao lado de Klopp, a dedicação ao projeto, que começou com a nomeação do alemão em outubro de 2015.

"Este [contrato] é diferente, por causa do tempo que estamos juntos. Eu tive que me perguntar: é certo para o Liverpool que eu fique mais tempo? Juntamente com meus dois assistentes, Pep Lijnders e Pete Krawietz, chegámos à conclusão de que era um `Sim!`", revelou o técnico, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial do `reds` na Internet.

Depois, Klopp, de 54 anos, não escondeu a alegria e justificou o porquê de permanecer em Anfield Road.

"Há tantas palavras que eu poderia usar para descrever como me estou a sentir com esta notícia... encantado, abençoado, privilegiado e animado seria um começo. Há tanto para amar neste lugar e eu já sabia antes de vir para cá, mas, depois de conhecer ainda melhor, sei mais do que nunca", manifestou.

Na presente temporada, o Liverpool pode juntar o título da Taça da Liga inglesa às conquistas da `Premier League`, da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões. A nível indvidual, conquistou o prémio `The Best` em 2019 e 2020, atribuído pela FIFA.

Desde que ingressou no emblema de Merseyside, o germânico foi o grande obreiro das conquistas da Liga dos Campeões, em 2018/19, e da Liga inglesa, na época seguinte.

Klopp, que antes de ingressar no clube no qual atua o luso Diogo Jota, treinou os alemães do Mainz e Borussia Dortmund.