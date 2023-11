Treinador Armando Evangelista deixa comando do Goiás

"O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do treinador Armando Evangelista e sua comissão técnica da equipa de futebol profissional", informa o clube de Goiânia, numa curta nota publicada no sítio oficial na Internet.

Armando Evangelista não resistiu aos maus resultados no campeonato brasileiro, no qual conquistou apenas seis vitórias, tendo concedido nove empates e sofrido nove derrotas, entre as quais nas duas últimas jornadas, que terão precipitado a saída.

O treinador português, de 50 anos, foi contratado em junho, mas não consegue terminar a época como treinador do Goiás, deixando a equipa a três pontos da `linha de água` no Brasileirão, cuja liderança é ocupada pelo Palmeiras, orientado pelo compatriota Abel Ferreira.