Futebol Internacional
Treinador Brendon Rodgers deixa Celtic
O treinador Brendan Rodgers deixou de ser o treinador do Celtic, tetracampeão escocês de futebol em título, depois de o seu pedido de demissão ter sido aceite pelo clube.
“O Celtic confirma que Brendan Rodgers apresentou hoje a demissão e que a mesma foi aceite pelo clube, pelo que Brandon abandona o cargo com efeito imediato”, anunciou o Celtic, em comunicado.
No domingo, o conjunto de Glasgow, no qual alinham os portugueses Jota e Paulo Bernardo, perdeu por 3-1 no reduto do líder do campeonato escocês, o Hearts, ficando a oito pontos do adversário, após nove jornadas.
Brendan Rodgers voltou ao Celtic em 2023 e conquistou dois campeonatos, depois de uma primeira passagem em que também arrebatou dois cetros, em 2017 e 2018.
“O clube valoriza a contribuição de Brendan para o Celtic durante as suas duas passagens de sucesso”, escreveu o Celtic, anunciando que o ex-treinador Martin O’Neill e o ex-jogador Shaun Maloney assumem interinamente o comando da equipa.
Na presente temporada, o Celtic já defrontou o Sporting de Braga, na Liga Europa, tendo perdido por 2-0, no que foi o seu primeiro desaire caseiro de sempre face a uma equipa portuguesa.
No domingo, o conjunto de Glasgow, no qual alinham os portugueses Jota e Paulo Bernardo, perdeu por 3-1 no reduto do líder do campeonato escocês, o Hearts, ficando a oito pontos do adversário, após nove jornadas.
Brendan Rodgers voltou ao Celtic em 2023 e conquistou dois campeonatos, depois de uma primeira passagem em que também arrebatou dois cetros, em 2017 e 2018.
“O clube valoriza a contribuição de Brendan para o Celtic durante as suas duas passagens de sucesso”, escreveu o Celtic, anunciando que o ex-treinador Martin O’Neill e o ex-jogador Shaun Maloney assumem interinamente o comando da equipa.
Na presente temporada, o Celtic já defrontou o Sporting de Braga, na Liga Europa, tendo perdido por 2-0, no que foi o seu primeiro desaire caseiro de sempre face a uma equipa portuguesa.