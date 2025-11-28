Futebol Internacional
Treinador chileno Manuel Pellegrini renova com o Betis até 2027
O treinador chileno Manuel Pellegrini renovou contrato com o Betis por mais uma época, permanecendo no emblema andaluz até junho de 2027, anunciou hoje o clube da Liga espanhola de futebol.
O técnico de 72 anos, que terminava a ligação ao clube em 2026, afirmou que a sua “prioridade era continuar”, depois de seis anos que descreveu como “espetaculares”.
Chegado em 2020, Pellegrini conquistou a Taça do Rei em 2022 e garantiu cinco presenças consecutivas nas competições europeias, incluindo a presença na final da Liga Conferência de 2024/25 (1-4 com o Chelsea).
O presidente do Betis, Ángel Haro, destacou “a fantástica união” alcançada com o treinador, que trouxe uma “estabilidade sem precedentes” ao clube.
Pellegrini agradeceu a confiança da equipa e dos adeptos, sublinhando que está “muito feliz em Sevilha”.
Apesar das lesões de jogadores como Isco e Amrabat, garantiu confiança no plantel para o dérbi de domingo com o Sevilha, afirmando que a equipa "irá em busca dos três pontos" no Sánchez Pizjuán, em encontro da 14.ª jornada da Liga espanhola.
