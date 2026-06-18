Futebol Internacional
Treinador Cristian Chivu prolonga contrato com campeão Inter de Milão até 2028
O treinador romeno Cristian Chivu prolongou contrato com o Inter de Milão até 2028, estendendo o vínculo que já tinha por mais uma época, informou hoje o campeão italiano de futebol.
“O FC Internazionale Milano tem o prazer de confirmar a renovação do contrato do treinador Cristian Chivu. Graças à renovação, Chivu vai manter-se no comando da equipa nerazzurri até 2028”, referiu o clube.
Chivu, que terminou a carreira de futebolista no Inter de Milão em 2012/13, tinha assumido o comando técnico da equipa em junho de 2025, no Mundial de clubes, substituindo o italiano Simone Inzaghi.
Na sua primeira época, após o Mundial, Chivu levou os ‘nerazzurri’ à ‘dobradinha’, com a conquista na última época da Série A italiana e da Taça de Itália.
O grande rival do Inter e equipa da mesma cidade, o AC Milan, será na próxima época orientado pelo português Ruben Amorim.
Chivu, que terminou a carreira de futebolista no Inter de Milão em 2012/13, tinha assumido o comando técnico da equipa em junho de 2025, no Mundial de clubes, substituindo o italiano Simone Inzaghi.
Na sua primeira época, após o Mundial, Chivu levou os ‘nerazzurri’ à ‘dobradinha’, com a conquista na última época da Série A italiana e da Taça de Itália.
O grande rival do Inter e equipa da mesma cidade, o AC Milan, será na próxima época orientado pelo português Ruben Amorim.