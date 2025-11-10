Futebol Internacional
Treinador croata Ivan Juric e adjunto Miguel Veloso demitidos da Atalanta
A Atalanta demitiu a equipa técnica da principal equipa de futebol, que era liderada pelo croata Ivan Juric e da qual fazia parte o técnico-adjunto português Miguel Veloso, anunciou o clube da Liga italiana.
“A Atalanta anuncia que demitiu hoje Ivan Juric do cargo de treinador da equipa principal, juntamente com os membros mais próximos da sua equipa técnica, nomeadamente Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio”, pode ler-se na curta nota divulgada pelo emblema de Bérgamo, que perdeu na receção ao Sassuolo (3-0), no domingo.
O treinador croata de 50 anos, que tinha assumido o leme do emblema do norte de Itália no início da temporada, proveniente do Southampton, de Inglaterra, conseguiu apenas quatro triunfos em 15 encontros oficiais para todas as competições.
O clube de Bérgamo, que conquistou a Liga Europa em 2023/24, é 13.º posicionado do campeonato italiano, com 13 pontos, sendo que não vence há sete jogos na prova.
A Atalanta é o quarto clube da Serie A a despedir o seu treinador esta temporada, depois das saídas de Igor Tudor da Juventus, substituído por Luciano Spalletti, Patrick Vieira do Génova, rendido por Daniele De Rossi, e Stefano Pioli da Fiorentina, com o sucessor a ser Paolo Vanoli.
