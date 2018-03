Treinador da Juventus considerado o melhor da Série A italiana de futebol

Lusa Comentários 26 Mar, 2018, 17:10 | Futebol Internacional

Allegri obteve 19 votos, enquanto que o seu homólogo da Atalanta, Giampero Gasperini, conseguiu 11 votos, tendo o terceiro lugar sido ocupado pelo atual técnico do Nápoles, Maurizio Sarri, com sete votos.



"Agradeço a todos e desejo-vos um bom final de campeonato, um pouco menos para Sarri", disse Allegri em tom de brincadeira para com o treinador dos 'azzurri', que é segundo no campeonato, a dois pontos da 'Juve'.



Na próxima jornada, a Juventus recebe no sábado o AC Milan, enquanto que o Nápoles visita o Sassuolo.



Na cerimónia foram ainda premiados Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Bordin, Massimo Carrera e Marco Rossi com o prémio 'Banco de Ouro Especial' pelo trabalho que realizam nas equipas que treinam fora de Itália.