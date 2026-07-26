Treinador de futebol português em Taiwan tenta levar campeão a inédito heptacampeonato

Primeiro português a orientar uma equipa da primeira divisão em Taiwan, Prates chega ao clube com a missão de tentar conquistar o heptacampeonato na época 2026/2027 e alcançar uma boa prestação na Liga dos Campeões de Elite da AFC, a principal competição de clubes de futebol da Ásia.



"O que mais me atraiu foi a ambição desportiva do clube, a participação nas competições da AFC e a possibilidade de trabalhar num mercado completamente diferente, que representa um novo desafio na minha carreira", afirmou o técnico, explicando que a oportunidade surgiu através do agente brasileiro Pedro Moraes.



Fundado em 2016, o domínio do Tainan City no futebol da Formosa começou após ter sido adquirido pelo grupo siderúrgico estatal Taiwan Steel Group em 2019, que resultou numa reestruturação significativa do clube e maior estabilidade financeira.



Transformado em Tainan City Taiwan Steel Group Football Club, o clube conquistou o primeiro título pouco depois, em 2020, e soma seis vitórias consecutivas do campeonato taiwanês até 2026, com três participações na AFC.



Quanto aos objetivos no novo clube, o treinador português considerou que o "primeiro objetivo é ajudar o Tainan City a manter-se competitivo em todas as competições, lutar por títulos e representar o clube da melhor forma", tanto no campeonato como nas provas da AFC, onde nunca passou da primeira fase de grupos.



Prates substitui no cargo o espanhol Carlos Fernandez, que recebeu o galardão de melhor treinador da liga de topo taiwanesa na época passada e começou a carreira de treinador nas camadas jovens do Benfica durante a época 2018-19.



Apesar de o campeonato de futebol taiwanês ainda não ser muito conhecido, mesmo na Ásia, Prates disse à Lusa que, "se conseguir contribuir para o desenvolvimento dos jogadores, partilhar conhecimento com treinadores locais e ajudar o futebol taiwanês a crescer", sentirá que o se trabalho "teve um impacto positivo".



A seleção masculina de Taiwan, que participa em competições internacionais como Taipé Chinês, ocupa a 174ª posição no ranking mundial da FIFA, com a seleção feminina numa melhor posição em 40ª, e participando regularmente em competições internacionais.



O contrato assinado é válido por uma época. Prates não levou para Taiwan uma equipa técnica portuguesa, uma opção do clube, que pretende "permitir que o staff jovem adquira novos conhecimentos".



Sobre a comunicação com os jogadores, maioritariamente locais, o treinador português explicou que conta com o apoio de um adjunto taiwanês para a tradução, mas, como treinador experiente em países estrangeiros, destaca que "a linguagem do futebol é universal".



"Temos também alguns jogadores estrangeiros, sobretudo sul-coreanos, além de dois brasileiros e um colombiano. Felizmente conto com um treinador-adjunto local que faz a tradução, o que facilita bastante a transmissão das ideias durante os treino", indicou à Lusa.



"Através da demonstração prática, da repetição, da análise de vídeo e de mensagens simples e objetivas, conseguimos criar uma identidade de jogo comum", acrescentou



O treinador foi treinador das camadas jovens do Sporting CP entre 2009 e 2010, trabalhando depois como treinador em Portugal, na Noruega, na Arábia Saudita, na Lituânia e no Iraque, acumulando mais de 18 anos de experiência como treinador.



"Desportivamente, sinto-me realizado por, na maioria dos clubes por onde passei, ter alcançado os objetivos que me foram propostos. Mas o que mais me enriqueceu foi a oportunidade de viver em culturas diferentes, conhecer outras formas de ver e sentir o futebol e adaptar-me a contextos completamente distintos", acrescentou.



"Passados 11 anos da minha primeira experiência internacional, na Arábia Saudita, continuo a trocar mensagens com alguns jogadores. Para mim, isso significa que consegui deixar algo para além do treinador", contou à Lusa.



O último trabalho de Prates foi no Naft Maysan, da liga iraquiana, em 2024/25, onde terminou em 11.º lugar, num contexto "muito competitivo, com grande pressão diária por resultados e uma enorme paixão dos adeptos pelo futebol", disse, destacando que foi necessário adaptar-se "rapidamente às diferenças culturais e ao ambiente do país".



"No fundo, aquilo que mais me satisfaz é perceber que o futebol vai muito além dos resultados. Podemos influenciar pessoas, criar relações duradouras e até ter impacto nas emoções de uma comunidade inteira através de um clube. Esse é, para mim, o lado mais gratificante desta profissão", apontou.



