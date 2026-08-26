Treinador do Áustria Viena acredita em reviravolta diante do Sporting de Braga

A equipa da capital austríaca saiu derrotada de Braga por 2-0, na primeira mão do play-off, na passada quinta-feira, mas o técnico considera ser possível passar à fase de liga da Liga Conferência, dando o exemplo de outra equipa austríaca.



O Lask Linz conseguiu, na terça-feira, o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões após bater os escoceses do Celtic por 5-1, após prolongamento, sendo que tinha perdido na primeira mão do play-off, em Glasgow, por 3-0 e chegou a estar a perder por 1-0 no jogo em casa.



Stephan Helm reconheceu que a reviravolta operada pelo Lask Linz pode ser “uma inspiração”.



“Sobretudo, em termos da mentalidade que é necessária. Estiveram a perder 1-0, era uma situação muito difícil. Mas eles mostraram que, no futebol, muita coisa pode ser possível, coisas que nem imaginamos. É uma inspiração para nós, que também mostrámos no passado que somos uma equipa mentalmente forte e vamos acreditar enquanto for possível”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os minhotos.



O técnico austríaco disse ter saído do jogo na ‘Pedreira’ com a sensação de que o Sporting de Braga é “uma equipa capaz de controlar o jogo, que está muito confortável com bola e é muito perigosa [a atacar], com boas individualidades”.



“É uma equipa muito forte, coletivamente é uma equipa muito bem estruturada, por isso, neste tipo de jogos, precisamos de ser pacientes para esperar pelos nossos momentos”, afirmou.



Lembrando que, em Braga, o Áustria Viena teve “alguns desses momentos” em que criou perigo, frisou a importância da sua equipa ser mais eficaz e estar focada “durante todos os 90 minutos”.



O avançado Johannes Eggestein disse concordar “totalmente” com o seu técnico.



“Temos que ser compactos como equipa, fechar os espaços e tentar sair em transições. Temos que ser muito resilientes com equipas como esta [Sporting de Braga] que são muito boas em posse. Mas, o jogo [Lazk Linz – Celtic] de ontem [terça-feira] demonstrou que tudo é possível desde que acreditemos – e amanhã [quinta-feira], também tudo é possível”, reforçou o avançado alemão de 28 anos.



Eggestein notou ainda que “as bolas paradas desempenham um papel crucial no futebol moderno, especialmente quando as partidas são muito equilibradas e disputadas” e que o Áustria Viena pode tirar partido desses momentos contra os minhotos.



Áustria de Viena e Sporting de Braga defrontam-se a partir das 19:30 de quinta-feira, no estádio Franz-Horr, em Viena, jogo que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanović.