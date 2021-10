Treinador do Besiktas confirma Pjanic na receção ao Sporting

“O Pjanic está completamente recuperado. Estou a planear usá-lo contra o Sporting, assim como o N'Sakala. Espero que não haja mais lesões”, disse, na conferência de imprensa de antecipação da partida de Istambul, agendada para as 17:45 (de Lisboa).



Nesta terceira jornada do Grupo C da ‘Champions’, Yalcin revelou ainda que pretende recorrer ao guarda-redes Ersin e ao médio brasileiro Alex Teixeira, embora o médio canadiano Hutchinson, o extremo francês N'Koudou e o médio Mehmet Topal fiquem de fora, ‘tocados’.



“Queremos todos jogar bem e somar os três pontos frente ao Sporting. Contra o [Borussia] Dortmund [derrota caseira, 1-2, na primeira ronda], atacámos e corremos riscos. É a Liga dos Campeões...", declarou ainda Yalcin.



O Besiktas foi batido na sua última partida, um dérbi diante do Basaksehir (2-3), mas o defesa brasileiro Welinton prometeu que o conjunto turco vai reagir da melhor forma diante dos ‘verde e brancos’.



“Na ‘Champions’, fizemos dois bons jogos contra duas grandes equipas (Dortmund e Ajax), procurámos sempre a vitória e amanhã [terça-feira] temos mais uma oportunidade", garantindo que a defesa do Besiktas “está bem”.



A visita dos ‘leões’ ao clube turco acontece no Besiktas Park, em Istambul, sob arbitragem do esloveno Slavko Vinčić.



A equipa portuguesa e o seu adversário ainda não conquistaram qualquer ponto nesta fase da prova, seguindo no quarto e terceiro lugares do agrupamento, respetivamente.



Os holandeses do Ajax e os alemães do Borussia Dortmund, que se defrontam pelas 20:00, em Amesterdão, comandam a tabela, ambos com seis pontos, respetivamente na primeira e na segunda posições.