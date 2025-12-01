Treinador do Besiktas diz que Rafa "não quer jogar"

Rafa Silva não quer continuar a jogar no Besiktas e manifestou a intenção de abandonar o clube turco. O jogador português está em rutura com a equipa e a direção e tem treinado sozinho.



Rafa afastou-se dos treinos alegando dores nas costas, mas os exames médicos realizados pelo clube não detetaram qualquer lesão que justificasse a ausência.



O treinador do Besiktas, Sergen Yalçin, confirmou publicamente que Rafa "não quer jogar" e que o assunto "não tem nada a ver" com o clube, mas sim com a vontade do jogador.



Tem havido versões contraditórias sobre os motivos, com a imprensa turca a avançar a possibilidade de problemas familiares ou mesmo a intenção de terminar a carreira, algo que já foi desmentido pelo empresário do jogador.



O Besiktas exige uma compensação financeira avultada (cerca de 15 milhões de euros) para libertar o jogador, ameaçando avançar com uma queixa na FIFA caso Rafa não cumpra o seu contrato. A porta para um eventual regresso ao Benfica tem sido especulada, mas, para já, a situação contratual com o clube turco permanece por resolver.